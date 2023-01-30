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Німеччина передасть Україні 78 тягачів
09:02 30.01.2023 |
Німеччина передасть Україні значну партію тягачів для важкої техніки.
Як пише Мілітарний, уряд ФРН повідомив, що у новий пакет допомоги увійдуть 78 тягачів і 86 напівпричепів.
Збройні Сили України вкрай потребують сучасних тягачів для західної важкої техніки.
До прикладу, вага самохідної артилерійської установки PzH 2000 62 тони.
Возити такого «монстра» дуже важко без військових тягачів західного зразка.
Основне призначення військових тягачів - транспортування танків, розгортання та евакуація бронетранспортерів, самохідної артилерії, броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів.
У Німеччині важку техніку перевозять за допомогою важкі танкові транспортери SLT 50-3 Elefant, які, ймовірно, й отримає Україна.
324 машини було побудовано до 1979 року. Починаючи з 1994 року всі 324 були модернізовані і отримали індекс SLT 50-3. Ця програма модернізації була завершена у 2000 році.
Також варто додати, що на озброєнні Бундесверу стоять й новіші тягачі: SLT 56 Franziska та SLT 2 Mammut.
З появою Leopard 2A6M і презентацією модернізації до Leopard 2A7 стала очевидною потреба у великовантажному транспортері, який міг би перевозити бойовий танк Бундесверу, який знову став важчим й так з'явився «Мамонт».
Нагадаємо, нещодавно благодійники передали українським операторам артилерійської установки PzH 2000 американський військовий тягач Oshkosh M1070.
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