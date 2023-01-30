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Христофор Колумб
Україні нададуть Wisent 1 MC для прориву мінних полів
08:55 30.01.2023 |
Німецька та британська компанія надасть Україні спецтехніку Wisent 1 MC для прориву мінних полів, повідомляє Мілітарний.
Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) та Pearson Engineering оголосили, що отримали контракт на постачання спецтехніки Україні.
Устаткування складатиметься з броньованої машини підтримки Wisent 1 компанії FFG, оснащеної повнорозмірним мінним відвалом від Pearson Engineering.
Броньовані інженерні машини та мінні відвали були замовлені урядом Німеччини для України.
Збройні Сили України мають термінову потребу у засобах для прориву мінних полів.
Постачання планується завершити до кінця 2023 року. Кількість техніки та мінних відвалів не розкривається жодною з компаній.
Проте на сайті уряду ФРН, у списку майбутньої допомоги Україні, згадується про 42 «танки для розмінування».
Wisent 1 походить від машини, відомої як Armoured Recovery Vehicle 2000 або ARV 2000. По суті, це заснована на модифікованому корпусі основного бойового танка Leopard 1 зі знятою баштою, вона може вміщати різні системи залежно від ролі.
озмінування є одним із найскладніших завдань у польових умовах. Щоб армії по всьому світу могли виконувати це завдання швидко, безпечно та надійно, FFG розробила систему розмінування Wisent 1 MC.
Крім того, Wisent 1 MC оснащений системою розмітки смуг, яка дозволяє наступним військам безпечно проходити через розчищені поля.
Балістичний захист відповідний до стандарту НАТО STANAG 4569 Level 5 та захист від мін Level 3 забезпечують максимально можливу безпеку екіпажу.
Україна приєднається до Данії як другий відомий оператор платформи Wisent 1, хоча аналогічну машину на базі модифікованого корпусу Leopard 2, відому як Wisent 2, також закупили Канада, Угорщина, Норвегія, Катар та ОАЕ.
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