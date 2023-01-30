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АНАЛІТИКА

Україна очікує від союзників 24 винищувачі в рамках першого пакету - ЗМІ

08:40 30.01.2023 |

Політика

 

Україна має намір отримати від міжнародних союзників 24 винищувачі в рамках першої партії, повідомив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат іспанській газеті El País.

"Пріоритетом Військово-повітряних сил є отримання американських F-16, хоча Київ розглядає варіант із французькими Rafale і шведськими Gripen", - пише видання.

Зазначається, що перший пакет охоплюватиме 2 батальйони по 12 бойових літаків у кожному. "Це новий пакет військової допомоги, який українська армія має намір отримати від своїх міжнародних союзників. 24 винищувачі (в ідеалі це повинні бути американські F-16) були б тільки терміновою першою фазою в новій главі поставки зброї в країну, в яку вторглася Росія, - бойової авіації", - йдеться в повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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