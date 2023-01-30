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У Пентагоні зростає прихильність до надання Україні винищувачів F-16 – Politico
08:37 30.01.2023 |
У міністерстві оборони США існує група посадовців, які схиляють решту до схвалення відправки винищувачів F-16 в Україну, щоб допомогти їй захиститися від російських ракетних і безпілотних атак.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Politico.
Усе більша прихильність до надання F-16 пов'язана з наближенням весни, коли, за словами американських посадовців, Україна готується здійснити новий контрнаступ для повернення окупованих територій.
За словами одного з високопосадовців Пентагону, "я не думаю, що ми проти", надання Україні F-16. Але він підкреслив, що Україна ще не оголосила винищувачі головним пріоритетом, а США зосереджені на наданні їй засобів для негайного ведення бойових дій.
Ще одна причина, яку навели співрозмовники Politico, - занепокоєння тим, що в України закінчуються ракети для захисту свого неба. Щойно вони вичерпаються, російські винищувачі зможуть пересуватися над Україною, і Київ "не зможе протистояти" цьому.
Водночас у Пентагоні наразі не мають єдиної думки з цього питання: деякі посадовці вважають, що більш нагальним є постачання Україні традиційніших засобів протиповітряної оборони на кшталт Patriot і NASAMS, оскільки надання F-16 потребуватиме значного часу.
До того ж, їхнє обслуговування та експлуатації потребують потужної інфраструктури і висококваліфікованих техніків, що може стати для Києва ще більшою проблемою, ніж підготовка пілотів.
Крім того, в адміністрації президента США існує побоювання, що відправлення винищувачів може розглядатись Росією як ескалація, що підштовхне її до застосування ядерної зброї. Хоча в Пентагоні вказують, що F-16 був створений у 1980-х роках, і США вже починають виводити їх із експлуатації.
Українська сторона, за даними Politico, вже склала перелік із 50 пілотів, які готові почати навчання на F-16 і завершити його за три місяці; також розглядається можливість укладання контрактів на навчання з приватними компаніями США.
Як раніше повідомлялося, у Повітряних силах Великої Британії допустили передачу Україні винищувачів вже після того, як російські війська будуть витіснені з української території.
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