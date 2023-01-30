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АНАЛІТИКА

Іспанія передасть Україні Leopard 2 навесні

Іспанія передасть Україні Leopard 2 навесні

 

Основні бойові танки Leopard 2, які Іспанія вирішила передати Україні, надійдуть до ЗСУ вже навесні.

Як пише Мілітарний, про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

За її словами, Іспанія у координації з партнерами та союзниками по НАТО відправить в Україну танки Leopard 2А4.

Навчання українських екіпажів, які будуть керувати цими танками, теж відбуватиметься в Іспанії.

«Потрібно враховувати, що йдеться не лише про відправку машин, а й про дуже важливу роботу, яка полягає у підготовці екіпажів (ред, - українських) для цих танків, а також інструктажі з технічного обслуговування», - підкреслила очільниця міноборони.

Вона додала, що поставка танків може відбутися вже навесні.

Роблес пояснила, що йдеться про Leopard 2A4, які розміщені на базі в Сарагосі й зараз не використовуються збройними силами Іспанії, повідомляє Infodefensa.

«У Сарагосі зберігаютья танки Leopard 2A4, які вже давно не використовуються, і ми збираємося перевірити, які з них можуть бути введені в експлуатацію для передачі Україні», - розповіла вона.

Водночас очільниця міноборони не уточнила, скільки саме танків буде передано Україні. За її словами, точну кількість визначать за підсумками консультацій із країнами-партнерами.

Джерела в оборонному відомстві Іспанії стверджують, що для підготовки танків, які довгий час не використовувалися, може знадобитися щонайменше три місяці. Танки мають пройти тривалий процес розконсервації та ремонту, оскільки вони довго стояли на консервації без обслуговування.

Нагадуємо, що вперше про передачу іспанських танків Україні заговорили влітку минулого року, але тоді було заявлено, що техніка перебуває у неналежному стані.

У Сарагосі армія Іспанії тримає на зберіганні майже половину своїх Leopard 2A - 53 зі 108 танків. Вони перебувають у різному технічному стані.
Ключові теги: Іспанія
 

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