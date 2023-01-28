Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Поштовий тероризм» в Іспанії: підозрюваний хотів зупинити підтримку України, сидів у VK і читав Sputnik

 

74-річний іспанець, якого затримали за серію надісланих "поштових бомб", у тому числі в посольство України в Мадриді, намагався чинити тиск на Іспанію, щоб вона відмовилася від підтримки України.

Про це заявив у п'ятницю слідчий суддя, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Помпейо Гонсалес Паскуаль перебуває під офіційним слідством за двома можливими звинуваченнями в тероризмі за обтяжуючих обставин і чотирма звинуваченнями в тероризмі, заявив суддя під час першого судового засідання.

Чоловіка вирішили утримувати під вартою до пред'явлення офіційних звинувачень і подальших слухань.

Як з'ясувалось, іспанський пенсіонер користувався російським додатком для обміну повідомленнями "ВКонтакте" і швейцарським сервісом зашифрованої електронної пошти Protonmail, що може свідчити про ризик його втечі до Росії, додав суддя.

Його онлайн-історія показала, що він читав російські державні ЗМІ RT і Sputnik, а також іспаномовні веб-сайти про зброю і хімію.

Наразі докази свідчать про те, що Гонсалес діяв самостійно, заявив суддя.

Він зазначив, що дії підозрюваного свідчать про його намір порушити громадський спокій і створити враження, що листи розсилали пов'язані з Росією люди, щоб помститися за підтримку Іспанією і США України.

"Немає жодних ознак того, що особа, яка перебуває під слідством, належить до будь-якої терористичної банди чи організованої групи або співпрацює з нею", - йдеться в заяві судді.

За словами судді, серед предметів, знайдених під час поліцейського обшуку в будинку Гонсалеса, були різні циліндричні стрижні, які можуть відповідати тому ж типу циліндрів, в яких знаходилися запалювальні поршні в саморобних вибухових пристроях.

Там також були гвинти і пружини, і прецизійні свердла, схожі на ті, що використовувалися для виготовлення вибухових пристроїв.

Для виготовлення пристроїв Гонсалес використовував Amazon, де купував деякі матеріали, в тому числі нітрат калію, кабель з гнітом, вимикачі, мідні нитки і лампи розжарювання.

Гонсалес був заарештований в ході поліцейської операції під назвою "Конверт" в місті Міранда-де-Ебро в центральній Іспанії 25 січня.

Суддя сказав, що поліція змогла знайти Гонсалеса, відстеживши марки на конвертах, деякі з яких можна було купити лише в невеликій кількості магазинів у Бургосі.

До виходу на пенсію Гонсалес працював у мерії баскської столиці Віторія-Гастейс.

Його звинувачують у відправці загалом шести посилок з вибухівкою в період з 24 листопада по 2 грудня на адресу різних іспанських і дипломатичних установ в країні. Окрім посольства України та офісу прем'єр-міністра Педро Санчеса, вони були адресовані посольству США, Міністерству оборони, військово-повітряній базі та виробнику зброї.
Ключові теги: Іспанія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7482
  0,0951
 0,24

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8470  0,00 0,00 40,6107  0,00 0,01
EUR 42,6726  0,08 0,18 43,7359  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 11:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес