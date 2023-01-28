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«Поштовий тероризм» в Іспанії: підозрюваний хотів зупинити підтримку України, сидів у VK і читав Sputnik
22:27 27.01.2023 |
74-річний іспанець, якого затримали за серію надісланих "поштових бомб", у тому числі в посольство України в Мадриді, намагався чинити тиск на Іспанію, щоб вона відмовилася від підтримки України.
Про це заявив у п'ятницю слідчий суддя, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Помпейо Гонсалес Паскуаль перебуває під офіційним слідством за двома можливими звинуваченнями в тероризмі за обтяжуючих обставин і чотирма звинуваченнями в тероризмі, заявив суддя під час першого судового засідання.
Чоловіка вирішили утримувати під вартою до пред'явлення офіційних звинувачень і подальших слухань.
Як з'ясувалось, іспанський пенсіонер користувався російським додатком для обміну повідомленнями "ВКонтакте" і швейцарським сервісом зашифрованої електронної пошти Protonmail, що може свідчити про ризик його втечі до Росії, додав суддя.
Його онлайн-історія показала, що він читав російські державні ЗМІ RT і Sputnik, а також іспаномовні веб-сайти про зброю і хімію.
Наразі докази свідчать про те, що Гонсалес діяв самостійно, заявив суддя.
Він зазначив, що дії підозрюваного свідчать про його намір порушити громадський спокій і створити враження, що листи розсилали пов'язані з Росією люди, щоб помститися за підтримку Іспанією і США України.
"Немає жодних ознак того, що особа, яка перебуває під слідством, належить до будь-якої терористичної банди чи організованої групи або співпрацює з нею", - йдеться в заяві судді.
За словами судді, серед предметів, знайдених під час поліцейського обшуку в будинку Гонсалеса, були різні циліндричні стрижні, які можуть відповідати тому ж типу циліндрів, в яких знаходилися запалювальні поршні в саморобних вибухових пристроях.
Там також були гвинти і пружини, і прецизійні свердла, схожі на ті, що використовувалися для виготовлення вибухових пристроїв.
Для виготовлення пристроїв Гонсалес використовував Amazon, де купував деякі матеріали, в тому числі нітрат калію, кабель з гнітом, вимикачі, мідні нитки і лампи розжарювання.
Гонсалес був заарештований в ході поліцейської операції під назвою "Конверт" в місті Міранда-де-Ебро в центральній Іспанії 25 січня.
Суддя сказав, що поліція змогла знайти Гонсалеса, відстеживши марки на конвертах, деякі з яких можна було купити лише в невеликій кількості магазинів у Бургосі.
До виходу на пенсію Гонсалес працював у мерії баскської столиці Віторія-Гастейс.
Його звинувачують у відправці загалом шести посилок з вибухівкою в період з 24 листопада по 2 грудня на адресу різних іспанських і дипломатичних установ в країні. Окрім посольства України та офісу прем'єр-міністра Педро Санчеса, вони були адресовані посольству США, Міністерству оборони, військово-повітряній базі та виробнику зброї.
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