Кабмін заборонив виїзд чиновників за кордон без поважних причин

У п'ятницю, 27 січня, Кабінет міністрів заборонив виїзд чиновників за кордон під час війни. Зокрема, без поважних причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

"На виконання рішення РНБО Уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин", - написав він.

Зазначається, що народні депутати, чиновники, представники місцевої влади, прокурори, судді та інші посадові особи можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження.

"Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми - можна. Кататися на відпочинок - ні. На жаль, є ті, хто навіть під час війни не зрозумів цих базових речей. Тому було рішення РНБО, був відповідний указ президента України і тепер є відповідна постанова Кабінету міністрів", - підкреслив прем'єр.