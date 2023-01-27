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У ЗСУ формують ударні роти БПЛА
17:41 27.01.2023 |
В українському війську формують ударні роти безпілотних літальних апаратів (БПЛА).
Як пише Мілітарний, про це повідомив Генштаб ЗСУ.
За словами військових, подібні підрозділи створюють уперше у світі.
Повідомляється, що формування ударних рот БПЛА у складі Сил оборони ухвалив Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний.
Їхнє формування відбувається в межах проєкту «Армія дронів».
"Спільно з Міноборони України, Генеральним штабом ЗСУ та Держспецзв'язку, Мінцифри створено Координаційний штаб з ключовими міністерствами і службами, для повноцінної реалізації проєкту", - розповіли у Генштабі.
Наголошується, що зараз необхідно втілити низку ключових реформ та масштабувати виробництво безпілотників, щоб забезпечити ними Сили оборони України.
Військові зазначили, що вже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. За їхніми словами, кожна з них отримає дрони та боєприпаси, а також Starlink для забезпечення зв'язку та інше необхідне обладнання.
У Генеральному штабі повідомили, що головним партнером з навчання ударних рот буде військова школа «Боривітер».
Якими саме безпілотниками будуть оснащені ці підрозділи, військове командування не уточнює. Ймовірно, це будуть дрони-камікадзе різних класів з різними бойовими частинами і дальністю польоту для вирішення бойових завдань на різних відстанях.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що український спецпідрозділ «Крила» створює власну флотилію з 1000 FPV дронів-камікадзе. Ці модифіковані безпілотники використовують як керований баражуючий боєприпас на відстані до 10 кілометрів.
Камери на безпілотнику та сучасні засоби зв'язку дозволяють оператору керувати літальним апаратом в режимі «реального часу» і водночас залишатися на безпечній відстані від противника.
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