Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У ЗСУ формують ударні роти БПЛА

17:41 27.01.2023 |

Політика

 

В українському війську формують ударні роти безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Як пише Мілітарний, про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За словами військових, подібні підрозділи створюють уперше у світі.

Повідомляється, що формування ударних рот БПЛА у складі Сил оборони ухвалив Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний.

Їхнє формування відбувається в межах проєкту «Армія дронів».

 Український дрон-камікадзе RAM II. Фото: Вадим Кодачигов

"Спільно з Міноборони України, Генеральним штабом ЗСУ та Держспецзв'язку, Мінцифри створено Координаційний штаб з ключовими міністерствами і службами, для повноцінної реалізації проєкту", - розповіли у Генштабі.

Наголошується, що зараз необхідно втілити низку ключових реформ та масштабувати виробництво безпілотників, щоб забезпечити ними Сили оборони України.

Військові зазначили, що вже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. За їхніми словами, кожна з них отримає дрони та боєприпаси, а також Starlink для забезпечення зв'язку та інше необхідне обладнання.

У Генеральному штабі повідомили, що головним партнером з навчання ударних рот буде військова школа «Боривітер».

Якими саме безпілотниками будуть оснащені ці підрозділи, військове командування не уточнює. Ймовірно, це будуть дрони-камікадзе різних класів з різними бойовими частинами і дальністю польоту для вирішення бойових завдань на різних відстанях.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що український спецпідрозділ «Крила» створює власну флотилію з 1000 FPV дронів-камікадзе. Ці модифіковані безпілотники використовують як керований баражуючий боєприпас на відстані до 10 кілометрів.

 FPV дрон-камікадзе Головного управління розвідки Міністерства оборони України. 2022 рік. Кадр з відео підрозділу «Крила»

Камери на безпілотнику та сучасні засоби зв'язку дозволяють оператору керувати літальним апаратом в режимі «реального часу» і водночас залишатися на безпечній відстані від противника.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7482
  0,0951
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8470  0,00 0,00 40,6107  0,00 0,01
EUR 42,6726  0,08 0,18 43,7359  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес