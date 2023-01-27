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СБУ нейтралізувала спробу російських хакерів проникнути до комп'ютерних мереж багатоквартирних будинків у прикордонному регіоні
15:48 27.01.2023 |
Кіберспеціалісти Служби безпеки України нейтралізували російську атаку хакерів на електронні системи житлової інфраструктури в одному з прикордонних регіонів України.
"Через Wi-Fi мережу багатоквартирних будинків хакери хотіли дистанційно підключитися до системи відеоспостереження за територією житлових комплексів, прилеглими автомобільними дорогами тощо. Так вони планували мати прихований канал для збору інформації про ситуацію в місті", - йдеться у повідомленні української спецслужби у п'ятницю.
За інформацією СБУ, також ворога цікавили відомості про адреси проживання українських правоохоронців та можливе переміщення військової техніки.
"Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження і своєчасно викрили спробу окупантів проводити розвідувально-підривну діяльність у прикордонному регіоні", - зазначається у повідомленні.
За оперативними даними, до кібератаки причетне підконтрольне спецслужбам РФ хакерське угруповання з Росії, яке спеціалізується на зламах електронних систем інфраструктурних об'єктів.
У СБУ попереджають, що такі атаки ворога можуть відбутися і в майбутньому, тому закликають українців бути уважними, більше уваги приділяти захищеності своїх комп'ютерних мереж, використовувати для цього складні паролі та періодично змінювати їх.
За зібраними фактами вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання у роботу інформаційних систем, електронних комунікаційних мереж).
Тривають комплексні дії щодо встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
СБУ звертається до українців із проханням бути пильними й одразу повідомляти про підозрілі випадки до компетентних органів.
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