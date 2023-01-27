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Американські інспектори приїхали в Україну для нагляду за допомогою від США
13:55 27.01.2023 |
В Україну прибули інспектори Державного департаменту США, Міноборони та Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Вони наглядатимуть за допомогою, яку Вашингтон надає Києву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter США в Україні Бріджит Брінк.
"Тепло привітала Офіс генерального інспектора Державного департаменту, генерального інспектора Міністерства оборони та Офіс генерального інспектора USAID, які прибули із чітким графіком зустрічей і метою поліпшити незалежний нагляд за допомогою США Україні. Ми дотримуємося найвищих стандартів підзвітності та всебічного нагляду за допомогою, що надається США", - написала Брінк.
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