Американські інспектори приїхали в Україну для нагляду за допомогою від США

В Україну прибули інспектори Державного департаменту США, Міноборони та Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Вони наглядатимуть за допомогою, яку Вашингтон надає Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter США в Україні Бріджит Брінк.

"Тепло привітала Офіс генерального інспектора Державного департаменту, генерального інспектора Міністерства оборони та Офіс генерального інспектора USAID, які прибули із чітким графіком зустрічей і метою поліпшити незалежний нагляд за допомогою США Україні. Ми дотримуємося найвищих стандартів підзвітності та всебічного нагляду за допомогою, що надається США", - написала Брінк.