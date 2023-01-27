САУ «Богдана» пішла в серію

В Україні профінансували серійне виробництво вітчизняної артилерійської установки «Богдана».

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що нові артсистеми Міноборони профінансувало ще навесні 2022 року.

Як пише "Мілітарний", Резніков підкреслив, що установка «Богдана» успішно пройшла випробування на полі бою.

Також міністр оприлюднив фотографію з новим шасі для серійних 155-мм самохідних установок українського виробництва.

«На фото - українська САУ "Богдана" калібру 155-м. Танки західного виробництва, які надійдуть за кілька місяців, на фронті буде підтримувати українська - у всіх розуміннях цього слова - артилерія», - розповів міністр оборони.

Олексій Резніков зазначив, що його позиція полягає у тому, що Україна має бути максимально незалежною у всіх компонентах забезпечення оборони, де це можливо.

«Це робить нашу країну бажаним партнером, посилює наші позиції. Саме тому Міноборони нарощуватиме зусилля у контексті стимулювання українських виробників», - розповів міністр.

Зараз український обороно-промисловий комплекс розгортає виробництво у нових локаціях для збільшення потужностей.

«Міноборони не афішувало це, але весь минулий рік ми не припиняли закупівлі озброєння та військової техніки у вітчизняних виробників», - розповів Олексій Резніков.

Розробку першої в Україні колісної 155 мм артилерійської системи 2С22 «Богдана» почали у 2016 році на підприємстві «Краматорський завод важкого верстатобудування». Важливим аспектом розробки стало виробництво ствола для цієї САУ. Раніше в Україні подібного не виготовляли.

Гармату встановили на шасі КрАЗ-63221 із броньованою кабіною. Наприкінці січня 2022 року повідомлено, що «Богдана» успішно пройшла попередні вогневі випробування: здійснила 450 пострілів та досягнула дальності у 42 кілометри.

Навіть не завершивши повний цикл випробувань, САУ «Богдана» потрапила на війну.