Бельгія передасть Україні ракети AIM-120 AMRAAM для NASAMS і стрілецьку зброю

Королівство Бельгія готує новий рекордний пакет військової допомоги для України.

Про це пише "Мілітарний" з посиланням на L'Echo.

ЗСУ отримають зброї на 90 млн євро, що дорівнює вартості всієї бельгійської допомоги з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ.

До пакету увійдуть ракети "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM, які є в арсеналі бельгійських винищувачів F-16.

Спорядження NASAMS ракетами AIM-120 AMRAAM

Їх можна буде застосовувати як зенітні у складі комплексу NASAMS.

До речі, наприкінці 2022 року уряд США санкціонував продаж Бельгії найновітніших версій цих ракет на суму 380 млн дол.

Бельгія планує передати певну кількість пускових установок для ЗРК Mistral, однак без ракет. Адже арсенали Бельгії спустошені. Очікується, що ракети надійдуть від інших держав - Франції та Норвегії.

Французький зенітно-ракетний комплекс Mistral 3. Фото: armyrecognition

Також Бельгія передасть невідому кількість стрілецької зброї та боєприпасів до неї. Частина її надійде зі складів армії, решту закуплять у національного виробника FN Herstal.

Зокрема штурмові гвинтівки SCAR. Також українські військові отримають кулемети - 5,56 Minimi та 12,7 мм M2.

Боєць озброєний кулеметом FN Minimi Mk3. Фото: FN Herstal

Бельгія нездатна надіслати в Україну танки, оскільки зняла свої Leopard 1 з озброєння ще в 2014 році. Машини продали приватній компанії по ціні від 10 до 15 тис євро за одиницю. Бельгійський уряд розглядав можливість викупу техніки назад, однак зіштовхнувся з труднощами.

Артилерійська установка M109A4BE українських військових. Січень 2023. Україна. Фото: 17-та танкова бригада

Нагадаємо, раніше Бельгія хотіла викупити у приватників свої колишні M109, щоб передати їх Україні. Але ці машини перекупила Велика Британія. Техніка вже бере участь у бойових діях в Україні.