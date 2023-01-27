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Тищенка виключили з фракції «Слуга народу» після скандалу
09:58 27.01.2023 |
Народного депутата Миколу Тищенка виключили з парламентської фракції "Слуга народу" після скандальної поїздки парламентаря до Таїланду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю "Слуги народу" Юлію Палійчук.
"За результатами внутрішньофракційного опитування, яке було розпочато напередодні, прийнято рішення виключити Тищенка Миколу Миколайовича зі складу депутатської фракції політичної партії Слуга народу", - зазначила вона.
Варто зазначити, що навіть після рішення монобільшості Тищенко залишається з депутатським мандатом. Скласти його він може за особистим бажанням.
Нагадаємо, вчора "Слуга народу" виключила Тищенка з партії через скандальну поїздку до Таїланду.
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