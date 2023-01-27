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АНАЛІТИКА

Тищенка виключили з фракції «Слуга народу» після скандалу

09:58 27.01.2023 |

Політика

 

Народного депутата Миколу Тищенка виключили з парламентської фракції "Слуга народу" після скандальної поїздки парламентаря до Таїланду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю "Слуги народу" Юлію Палійчук.

"За результатами внутрішньофракційного опитування, яке було розпочато напередодні, прийнято рішення виключити Тищенка Миколу Миколайовича зі складу депутатської фракції політичної партії Слуга народу", - зазначила вона.

Варто зазначити, що навіть після рішення монобільшості Тищенко залишається з депутатським мандатом. Скласти його він може за особистим бажанням.

Нагадаємо, вчора "Слуга народу" виключила Тищенка з партії через скандальну поїздку до Таїланду.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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