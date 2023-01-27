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АНАЛІТИКА

Тищенко заявив, що перебуває у Таїланді за погодженням із вищим керівництвом

08:59 27.01.2023 |

Політика

 

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Микола Тищенко заявив, що перебуває у Таїланді у відрядженні за погодженням із вищим керівництвом.

"У грудні на нараді нам, народним депутатам СН, було поставлено задачу - розвиток дружніх взаємовідносин в напрямку Азії та Африки. Наприклад у В'єтнамі української делегації не було з 2014 року. Тож наразі я дійсно перебуваю з відрядженням в Азії. Усі вищі керівники в курсі, як і голова моєї фракції", - пояснив Тищенко у фейсбуці.

Тищенко додав, що "місцезнаходження не приховує", а всі його зустрічі офіційні та задокументовані.

За словами нардепа, перша його зупинка була у місті В'єтнаму Хошимін, де "під час більш ніж 2-тижневої роботи підписано відповідні документи".

Після цього, за його твердженням, він вирушив до Таїланду, де другий день перебуває разом із фахівцями з регіону. За словами Тищенка, він провів зустріч із представниками королівської родини, на якій досягли "важливого дипломатичного узгодження для підтримки України".

"Далі повертаюся до В‘єтнаму, де також будуть проведені робочі зустрічі в рамках групи дружби з моїми в'єтнамськими колегами-парламентарями. За наказом вищого керівництва Азіатський напрямок наразі є одним з пріоритетних", - додав Тищенко.

Він зазначив, що його відрядження "триватиме, як і планувалося", і пообіцяв повернутися "з позитивним результатом для країни".

Як повідомлялося, у четвер увечері голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила про виключення народного депутата Миколи Тищенка зі складу політсили.

Його виключення послідувало після опублікованої в ЗМІ інформації про те, що 27 січня Тищенко планував провести в Бангкоку в готелі Novotel зустріч із представниками української громади для "обговорення питань покращення взаємодії". Цю інформацію підтвердили у пресслужбі посольства України у Таїланді. При цьому, згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони України, народні депутати та державні службовці під час воєнного стану можуть виїжджати за межі країни виключно у службові відрядження.

Пізніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не підписував розпорядження про відрядження Тищенка до Таїланду.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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