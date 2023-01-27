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Міжнародний трибунал щодо воєнних злочинів РФ може з'явитися до літа
08:48 27.01.2023 |
Заступник держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що до літа може бути готовий Міжнародний трибунал або інший механізм, в рамках якого Росію можна буде притягнути до відповідальності за злочини проти людяності та воєнні злочини в Україні, передає "Голос Америки".
"Я хотіла б, щоб ми прийшли до роковин (повномасштабного вторгнення в Україну РФ-ІФ-У) - приблизно в лютому, але це може зайняти ще кілька місяців. Але до літа я хотіла б, щоб цей механізм з'явився", - сказала Нуланд.
За її словами, США працюють над цим питанням спільно з країнами "Великої сімки" (G7) та Україною. Зокрема розглядаються різні моделі механізму.
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