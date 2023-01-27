Франція ще не ухвалила рішення щодо Leclerc, але допоможе з ППО - глава МЗС

Франція наразі не ухвалила рішення про передачу Україні танків Leclerc, але обіцяє дати відповідь на прохання України допомогти з системами ППО.

Про це під час візиту до Одеси у четвер заявила глава МЗС Франції Катрін Колонна, пише "Європейська правда".

"Як вам відомо, президент республіки Еммануель Макрон доручив міністру оборони вивчити це питання. На цей момент сказати, що ніякого рішення ще не було ухвалено. Але жодне рішення не є неможливим", - сказала вона, відповідаючи на питання щодо потенційної передачі Україні важких танків Leclerc.

Франція наразі не ухвалила рішення про передачу Україні танків Leclerc, але обіцяє дати відповідь на прохання України допомогти з системами ППО.

Про це під час візиту до Одеси у четвер заявила глава МЗС Франції Катрін Колонна, пише "Європейська правда".

"Як вам відомо, президент республіки Еммануель Макрон доручив міністру оборони вивчити це питання. На цей момент сказати, що ніякого рішення ще не було ухвалено. Але жодне рішення не є неможливим", - сказала вона, відповідаючи на питання щодо потенційної передачі Україні важких танків Leclerc.