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АНАЛІТИКА

У Пентагоні підтвердили відправлення вдосконаленої версії Abrams в Україну

 

Сполучені Штати Америки хочуть надіслати в Україну M1A2 Abrams. Така модифікація танка є вдосконаленою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступниці прессекретаря Пентагону Сабріни Сінгх.

"У нас просто немає цих танків у наявності на наших складах, тому знадобляться місяці, щоб доставити M1A2 Abrams в Україну", - заявила вона під час брифінгу, зазначивши, що навмисно згадала модифікацію танків.

Вона додала, що така техніка потребує обслуговування та підтримки, а також "багато часу займе навчання українців".

Варто зауважити, що версія M1A2 обладнана станцією керуванням зброї командира з покращеною оптикою для прицілювання, а також незалежним тепловізором, який дозволяє командиру самостійно сканувати цілі у будь-яких погодних умовах.

При цьому M1A2 Abrams також захищений спеціальною бронею, яка містить збіднений уран. Але експортну версію нею не обладнано.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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