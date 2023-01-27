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У Пентагоні підтвердили відправлення вдосконаленої версії Abrams в Україну
22:45 26.01.2023 |
Сполучені Штати Америки хочуть надіслати в Україну M1A2 Abrams. Така модифікація танка є вдосконаленою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступниці прессекретаря Пентагону Сабріни Сінгх.
"У нас просто немає цих танків у наявності на наших складах, тому знадобляться місяці, щоб доставити M1A2 Abrams в Україну", - заявила вона під час брифінгу, зазначивши, що навмисно згадала модифікацію танків.
Вона додала, що така техніка потребує обслуговування та підтримки, а також "багато часу займе навчання українців".
Варто зауважити, що версія M1A2 обладнана станцією керуванням зброї командира з покращеною оптикою для прицілювання, а також незалежним тепловізором, який дозволяє командиру самостійно сканувати цілі у будь-яких погодних умовах.
При цьому M1A2 Abrams також захищений спеціальною бронею, яка містить збіднений уран. Але експортну версію нею не обладнано.
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