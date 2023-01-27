В Україну приїхали аудитори зі США для контролю за допомогою – Нуланд

Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд оголосила, що в Києві цього тижня перебувають аудитори, які покликані забезпечити підзвітність американської військової та фінансової допомоги.

Як повідомляє "Європейська правда", таке Нуланд заявила на слуханнях із питань протидії російській агресії в Сенаті в четвер.

"Адміністрація й далі зосереджена на тому, щоб не допустити нецільового використання допомоги чи зброї. Ми співпрацюємо зі Світовим банком, з (консалтинговою фірмою) Deloitte і з групою урядових аудиторів США, які перебувають у Києві цього тижня", - зазначила вона у вступному слові.

Представниця Держдепу окремо відзначила останні заходи, вжиті в Україні для боротьби з корупцією.

"Україна повинна не просто пережити цю війну, вона повинна вийти з неї сильнішою, "чистішою", демократичнішою, більш європейською. Саме за це борються українські патріоти. Це також є ключовим у підтримці, яку надають Сполучені Штати та наші міжнародні партнери. Рішення президента Зеленського цього тижня звільнити та прийняти відставки чиновників, підозрюваних у корупції, є потужним сигналом про рішучість самої України в цьому питанні", - наголосила Нуланд.

Як відомо, республіканці, що нині мають більшість у Палаті представників США, активно просувають ідею посилення нагляду за військовою та фінансовою допомогою Україні, що обраховується десятками мільярдів доларів з початку активної фази війни з РФ.

Досі й Пентагон, і Державний департамент США наголошували, що випадків нецільового використання допомоги в Україні зафіксовано не було.

Раніше неофіційно повідомлялося, що Білий дім нібито планує до лютого 2023 року укласти контракт для реалізації трирічної ініціативи, спрямованої на контроль за військовою та фінансовою домопогою, що надається Україні, під назвою "Послуги з моніторингу, оцінки та аудиту звітності України" (Monitoring, Evaluation and Audit Services for Ukraine Reporting), або MEASURE.