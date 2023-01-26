Британські танки прибудуть в Україну в березні - уряд

Обіцяні Великобританією танки Challenger 2 для посилення українських Збройних сил мають надійти в Україну вже наприкінці березня. Відповідну заяву зробив у четвер, 26 січня, статс-міністр у британському міністерстві оборони Алекс Чалк під час дебатів у парламенті.

"Ми плануємо, що це буде наприкінці березня", - сказав він у відповідь на запитання, коли танки прибудуть в Україну, передає інформаційна агенція Reuters. За його словами, до цього часу українські війська будуть інтенсивно тренуватися, як експлуатувати й обслуговувати ці машини.

Саме Великобританія стала першою західною країною, яка погодилася надати Збройним силам України основні бойові танки західного зразка. Лондон пообіцяв передати Києву 14 машин Challenger 2.

Раніше цього дня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявив, що сучасні бойові танки Leopard 2, які Берлін пообіцяв передати Києву, прибудуть до України "наприкінці березня - на початку квітня". Він також повідомив, що найближчими днями розпочнеться навчання українських військових на німецьких бойових машинах піхоти (БМП) Marder, а користуватися "Леопардами" українців навчатимуть "трохи пізніше", передає AFP.

Американські танки теж надійдуть не одразу

Напередодні речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що доставка в Україну американських танків Abrams, надання яких анонсував президент США Джо Байден, може зайняти "багато місяців".

Водночас міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що перші бронемашини AMX10-RC, які класифікуються як легкі колісні танки, доставлять в Україну вже в лютому. "Ми хочемо діяти якомога швидше. Я розраховую, що перші поставки будуть здійснені на початку лютого", - сказав урядовець в ефірі телеканалу France 5, зазначивши, що не повідомлятиме точних строків і обсягів поставок через побоювання, що Росія зможе скористатися цими даними.