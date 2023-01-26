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СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке «конвертувало» награбовані окупантами гривні в рублі
16:40 26.01.2023 |
Контррозвідка Служби безпеки України ліквідувала масштабний канал фінансування окупаційних угруповань РФ на східному фронті, повідомляє СБУ.
"Під час спецоперації в Сумській області нейтралізовано злочинну групу, яка допомагала рашистам обмінювати награбовані мільйонні суми гривень на російські рублі", - йдеться в повідомленні української спецслужби у телеграм-каналі в четвер.
За інформацією СБУ, організатори угруповання приховано перетинали кордон та на території РФ зустрічалися з представниками командування окупаційних угруповань.
"Ті передавали ділкам гроші, викрадені у мирних жителів тимчасово окупованих районів сходу України. Отримані від загарбників гривні учасники злочинної групи нелегально конвертували в рублі через підпільні "обмінники" в Україні. Для цього використовували власні зв'язки у кримінальних колах", - уточнюється в повідомленні.
У спецслужбі інформують, що згодом зловмисники власноруч переправляли російську валюту до РФ в обхід контрольно-пропускних пунктів.
"За попередніми даними, вони приховано обміняли та передали загарбникам понад 10 млн рублів. Ці гроші агресор використовував, щоб фінансувати угруповання рашистів, які воюють проти сил оборони України на території Донецької та Луганської областей", - зазначено в повідомленні.
Контррозвідники СБУ затримали організаторів злочинної групи на спробі передачі росіянам понад 2 млн рублів.
За даними слідства, затримано двох жителів Сумщини, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників та запропонували їм свою допомогу.
Як свідчать оперативні дані, з кожної "транзакції" зловмисники мали "відсоток", також вони розраховували на лояльність окупантів у разі захоплення регіону.
Під час обшуків у квартирах та автомобілях фігурантів правоохоронці виявили підготовлені для "обміну" гроші, телефони з доказами незаконних дій, вогнепальну зброю та боєприпаси.
Слідчі Служби безпеки повідомили обом зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.
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