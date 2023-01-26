Фінансові новини
- |
- 26.01.23
- |
- 18:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міноборони намагається відсудити пів мільярда гривень у постачальника сухпаїв
16:27 26.01.2023 |
Міністерство оборони подало до суду позовну заяву з вимогою стягнути 476 млн грн з компанії "Танос Текнолоджи", повідомляється в ухвалі Господарського суду Києва від 9 січня 2023 року.
Міністерство ще у березні заплатило підряднику за майбутнє постачання сухпаїв (MRE) для харчування особового складу військових частин Збройних Сил України. Станом на грудень (час подання позову) взяті на себе зобов'язання компанія не виконала.
В рамках забезпечення позову суд наклав арешт на банківські рахунки Танос Текнолоджи в межах суми позовних вимог.
В іншому судовому рішенні з посиланням на одного з заступників міністра оборони повідомляється, що протягом березня-квітня 2022 року ТОВ "Танос Текнолоджи" здійснювалось постачання критичних товарів для потреб ЗСУ, таких як засоби індивідуального захисту та індивідуальні раціони харчування.
Станом на 10 травня повним обсягом було виконано три контракти між МО України та ТОВ "Танос Текнолоджи", ще чотири - виконані частково.
У компанії кажуть, що виконання контрактів призупинено накладеним арештом на рахунки, тому вона не може завершити взяті на себе зобов`язання з постачання критичних товарів для потреб ЗСУ у повному обсязі. За її оцінками, контракти було виконано на 78,5%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ПАРЄ підтримала створення трибуналу для керівництва РФ та Білорусі
|Сили ППО ЗСУ у четвер знищили 47 російських ракет, 20 із них у районі Києва - Залужний
|Politico: кулуарна дискусія про західні літаки для України вже почалася
|ЗСУ вночі збили всі запущені ворогом дрони-камікадзе: названа кількість
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Місяць на роздуми. Як Онуфрія кваплять оголосити автокефалію УПЦ
|«Слуга народу» виключила Тищенка з партії за прагнення долучитись до «української громади в Королівстві Таїланд»
|Британські танки прибудуть в Україну в березні - уряд
|СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке «конвертувало» награбовані окупантами гривні в рублі
|Міноборони намагається відсудити пів мільярда гривень у постачальника сухпаїв
|ПАРЄ підтримала створення трибуналу для керівництва РФ та Білорусі
|Сили ППО ЗСУ у четвер знищили 47 російських ракет, 20 із них у районі Києва - Залужний
Бізнес
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю
|Tesla заробляє на одному автомобілі більше, ніж конкуренти – Reuters
|Sony і Honda представили електричний седан Afeela
|Естонія запускає власний застосунок на базі «Дії»
|США планують створити «документи у смартфоні», взявши за основу українську «Дію»
|Євросоюз побудує перший у світі автомобілевоз із жорсткими вітрилами
|Щоденний дохід Twitter впав на 40%, 500 найбільших рекламодавців пішли