Міноборони намагається відсудити пів мільярда гривень у постачальника сухпаїв

Міністерство оборони подало до суду позовну заяву з вимогою стягнути 476 млн грн з компанії "Танос Текнолоджи", повідомляється в ухвалі Господарського суду Києва від 9 січня 2023 року.

Міністерство ще у березні заплатило підряднику за майбутнє постачання сухпаїв (MRE) для харчування особового складу військових частин Збройних Сил України. Станом на грудень (час подання позову) взяті на себе зобов'язання компанія не виконала.

В рамках забезпечення позову суд наклав арешт на банківські рахунки Танос Текнолоджи в межах суми позовних вимог.

В іншому судовому рішенні з посиланням на одного з заступників міністра оборони повідомляється, що протягом березня-квітня 2022 року ТОВ "Танос Текнолоджи" здійснювалось постачання критичних товарів для потреб ЗСУ, таких як засоби індивідуального захисту та індивідуальні раціони харчування.

Станом на 10 травня повним обсягом було виконано три контракти між МО України та ТОВ "Танос Текнолоджи", ще чотири - виконані частково.

У компанії кажуть, що виконання контрактів призупинено накладеним арештом на рахунки, тому вона не може завершити взяті на себе зобов`язання з постачання критичних товарів для потреб ЗСУ у повному обсязі. За її оцінками, контракти було виконано на 78,5%.