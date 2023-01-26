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Німеччина планує передати танки Leopard 2 для ЗСУ вже до кінця березня
13:07 26.01.2023 |
Міністр оборони Борис Пісторіус переконаний, що це відбудеться вчасно, аби зміцнити Україну.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Focus Online.
Як пише видання, Пісторіус пообіцяв Україні передати танки вже до "кінця першого кварталу" поточного року.
Відповідаючи на питання, чи це буде вчасно, аби зміцнити Україну перед можливим весняним наступом Росії, міністр оборони Німеччини сказав, що наскільки йому відомо, це буде "своєчасно".
За матеріалами:
РБК-Україна
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