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АНАЛІТИКА

Rheinmetall надасть до танків Leopard для України велику кількість снарядів

 

Військово-промислова компанія Rheinmetall готова поставити велику кількість боєприпасів для танків Leopard, які Німеччина та інші країни відправлятимуть в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

"Rheinmetall готовий і, як запобіжний захід, значно збільшив свої потужності з виробництва боєприпасів - особливо у секторі великих калібрів", - повідомили в компанії, що базується в Дюссельдорфі.

"Ми інвестували в це значні кошти і продовжимо це робити, будуючи нові виробничі потужності і наймаючи додатковий персонал. Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, НАТО і німецький уряд, в тому числі боєприпасами, яких вони потребують" - заявили в компанії.

Завдяки збільшенню потужностей концерн здатен задовольнити прогнозоване зростання попиту з боку Бундесверу і збройних сил інших країн, що входять до складу "танкової коаліції".
 

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