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АНАЛІТИКА

Наступне засідання у форматі Ramstein відбудеться 14 лютого у штаб-квартирі НАТО

 

Засідання Контактної групи з оборони України, організоване США, відбудеться у штаб-квартирі НАТО 14 лютого, повідомляється на сайті НАТО.

"Засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони відбудеться 14-15 лютого 2023 року у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Засідання пройде під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга", - йдеться у повідомленні.

13 лютого генеральний секретар візьме участь у пресконференції напередодні зустрічі.

У повідомленні також зазначається, що окреме засідання Контактної групи з оборони України, організоване США, відбудеться у штаб-квартирі НАТО 14 лютого.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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