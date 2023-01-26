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АНАЛІТИКА

Канада може підключитися до «танкової коаліції»: під питанням кількість Leopard 2

 

Уряд Канади може надати Україні не більше п'яти німецьких танків Leopard 2, що перебувають на балансі Міноборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

За словами високопоставлених джерел, Канада розглядає можливість передачі Україні чотирьох танків Leopard 2, але рішення ще не було ухвалено.

Зазначається, що оголошення про передачу танків може бути зроблене вже у четвер.

"Один співрозмовник розповів, що Канада, ймовірно, передасть Україні модель танка А4 - найстарішу з наявних у збройних сил країни. Канада купила А4 у Нідерландів під час війни в Афганістані", - уточнює видання.

Водночас Джастін Трюдо в середу не став брати зобов'язань щодо передачі танків.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Канада
 

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