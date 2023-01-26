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АНАЛІТИКА

Виробник F-16 готовий постачати літаки тим країнам, які передадуть свої борти Україні

 

Компанія Lockheed Martin, яка виробляє F-16, заявила про готовність постачати літаки країнам, які передадуть свої борти Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного операційного директора Lockheed Martin Френка Сент-Джона, яку приводить Financial Times.

"Було багато розмов про передачу третім сторонам F-16, внаслідок чого країни реекспортуватимуть свої американські літаки в Україну для захисту повітряного простору. Lockheed не бере безпосередньої участі у переговорах про можливе постачання Києву військових літаків", - заявив Френк Сент-Джон.

За його словами, компанія збирається нарощувати виробництво F-16 у Грінвіллі (США). Нові літаки будуть потрібні тим країнам, які захочуть передати свої борти для України.

Видання зазначає, що уряд США повинен схвалити продаж або передачу третім країнам винищувачів американського виробництва, а це означає, що європейським країнам буде потрібна політична підтримка з боку адміністрації президента США Джо Байдена. Європейські офіційні особи заявили, що реекспорт F-16 безпосередньо в Україну державами-членами ЄС є одним із варіантів.

Декілька систем озброєння Lockheed відіграють ключову роль на полі бою в Україні, у тому числі високомобільна артилерійська ракетна система (HIMARS), керована реактивна система залпового вогню (GMLRS), ракети Javelin та нещодавно поставлена система протиракетної оборони Patriot.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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