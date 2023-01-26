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АНАЛІТИКА

Епіфаній зустрівся з Папою Римським і звернувся до нього із пропозицією

08:52 26.01.2023 |

Політика, Україна

Епіфаній зустрівся з Папою Римським і звернувся до нього із пропозицією

 

У середу, 25 січня, Митрополит Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній зустрівся з Папою Римським Франциском. Під час зустрічі Епіфаній попросив понтифіка помолитися за Україну на річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПЦУ.

Епіфаній також підкреслив, що голос Папи Римського як глави Католицької церкви "важливий для сотень мільйонів християн у всьому світі та для всіх людей доброї волі. Він важливий і для України, де рани відкриті та кровоточать, а тому серця та душі особливо чутливі".

"Просимо Вас, Вашу Святість, закликати християн світу до посту та молитви про перемогу правди та справедливий світ для України 24 лютого - у день, коли рік тому почалася велика агресія проти нашої країни. Така думка народилася між нами під час спілкування, і ми просимо Вас підтримати цю ініціативу", - заявив він.

При цьому Епіфаній висловив сподівання, що понтифік зможе відвідати Україну після завершення війни.

"Ми щиро сподіваємось незабаром гостинно прийняти Вас у Києві під мирним небом вільної та незалежної демократичної України!", - заявив він.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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