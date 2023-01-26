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АНАЛІТИКА

Німеччина відправить Україні 10 тисяч терміналів Starlink, - Мінцифри

 

Україна отримає від Німеччини 10 тисяч терміналів Starlink для супутникового інтернету. Це відбудеться вже в лютому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Подякував німецькому народу за нову партію з 10 тисяч "Старлінків", які ми отримаємо наступного місяця", - написав Федоров.

Зазначимо, що станом на середину січня поточного року було відомо, що Україна отримала від партнерів вже 30 тисяч терміналів Starlink, а останню партію допомогла придбати Польща.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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