Фінансові новини
- |
- 26.01.23
- |
- 02:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Німеччина відправить Україні 10 тисяч терміналів Starlink, - Мінцифри
22:24 25.01.2023 |
Україна отримає від Німеччини 10 тисяч терміналів Starlink для супутникового інтернету. Це відбудеться вже в лютому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
"Подякував німецькому народу за нову партію з 10 тисяч "Старлінків", які ми отримаємо наступного місяця", - написав Федоров.
Зазначимо, що станом на середину січня поточного року було відомо, що Україна отримала від партнерів вже 30 тисяч терміналів Starlink, а останню партію допомогла придбати Польща.
За матеріалами:
РБК-Україна
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Венеціанська комісія відмовилася від участі у відборі суддів КС до виконання двох рекомендацій щодо закону про його реформу
ТОП-НОВИНИ
|США передають Україні 31 танк M1 Abrams
|Європейський суд з прав людини визнав дату початку контролю РФ на окупованому Донбасі
|Шольц офіційно оголосив про надання «Леопардів» Україні
|Залужний передав ЗС України отриману зі США спадщину в $1 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Венеціанська комісія відмовилася від участі у відборі суддів КС до виконання двох рекомендацій щодо закону про його реформу
|Німеччина відправить Україні 10 тисяч терміналів Starlink, - Мінцифри
|Компанія Baykar передала Україні ще два безпілотники Bayraktar TB2
|Словаччина готова обговорити деталі передачі Україні своїх МіГ-29
|Україна хоче отримати ще 11 додаткових гаубиць Zuzana 2 від Словаччини - міністр оборони Надь
|Словаччина не планує передавати Україні Leopard 2, але готова надати Т-72 – міністр оборони
Бізнес
|Tesla заробляє на одному автомобілі більше, ніж конкуренти – Reuters
|Sony і Honda представили електричний седан Afeela
|Естонія запускає власний застосунок на базі «Дії»
|США планують створити «документи у смартфоні», взявши за основу українську «Дію»
|Євросоюз побудує перший у світі автомобілевоз із жорсткими вітрилами
|Щоденний дохід Twitter впав на 40%, 500 найбільших рекламодавців пішли
|Suzuki представила новий концепт eVX