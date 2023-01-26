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АНАЛІТИКА

Словаччина готова обговорити деталі передачі Україні своїх МіГ-29

Словаччина готова обговорити деталі передачі Україні своїх МіГ-29Уряд Словаччини готовий обговорити з представниками України деталі щодо передачі своїх винищувачів МіГ-29.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Словаччини Ярослава Надя під час онлайн-брифінгу в медіацентрі "Одеса-Україна".

За його словами, Міг-29 наразі знаходяться на одній з словацтких авіабаз. Міністр заявив, що його країна готова обговорити передачу вказаних літаків, так як Словаччина вже не використовує їх з 1 жовтня 2022 року.

"З 1 жовтня Словаччина вже не використовує МіГ-29. Ми готові передати ці літаки Україні, щоб вона могла захищатися і не збираємося їх передавати комусь іншому. Зараз питання передачі цих літаків розглядає уряд Словаччини", - сказав Надь.

Він також розповів, що буде враховано позицію країн-союзників щодо цієї передачі.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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