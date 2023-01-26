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АНАЛІТИКА

Україна хоче отримати ще 11 додаткових гаубиць Zuzana 2 від Словаччини - міністр оборони Надь

Україна хоче отримати ще 11 додаткових гаубиць Zuzana 2 від Словаччини - міністр оборони Надь

 

Україна хоче отримати ще 11 додаткових гаубиць Zuzana 2 від Словаччини, очікується підписання відповідної угоди, повідомив міністр оборони Ярослав Надь.

"Можу сказати, що було підписано угоду на 8 САУ, вони вже в Україні. Також є угода між Словаччиною, Німеччиною, Данією та Норвегією на постачання протягом року ще 16 самохідних артилерійських установок Zuzana 2, які оплачуватимуть зазначені країни", - сказав він на онлайн-брифінгу в Ukraine Media Center Odesa у середу.

Міністр наголосив, що Словаччина працює над цим і продовжить цього року постачання САУ.

"Нещодавно я отримав інформацію, що є запит з української сторони на ще 11 цих гаубиць, ми очікуємо на підписання угоди. Ми тісно працюємо з представниками Міністерства оборони України, вони відвідували нас минулого тижня. Я сподіваюся, що зможемо дійти згоди", - відзначив Надь.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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