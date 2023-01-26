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АНАЛІТИКА

Швейцарія дозволить відправляти в Україну обладнання для розмінування

Швейцарія дозволить відправляти в Україну обладнання для розмінування

 

Уряд Швейцарії ухвалив рішення про дозвіл відправляти в Україну швейцарське обладнання для розмінування у окремих випадках.

Про це йдеться у повідомленні швейцарського уряду в середу, пише "Європейська правда".

"Федеральна рада ухвалила рішення про нове положення у сфері ембарго на поставки зброї. Тепер Швейцарія може надавати винятки з ембарго на поставки зброї щодо обладнання для розмінування в Україні в окремих випадках. При видачі ліцензій має бути гарантовано, що забезпечується законне і цільове використання матеріалу", - сказано у повідомленні уряду.

Це маленький крок Швейцарії, який натякає, що вона поступово відходить від своєї нейтральної позиції щодо війни в Україні.

Напередодні ключова парламентська комісія затвердила подання, яке дозволить третім країнам реекспортувати зброю в Україну, оскільки вторгнення Росії порушило міжнародне право. Однак це рішення ще остаточно не затверджене, а перебуває на початковій стадії.

Швейцарія зіткнулася з критикою Німеччини та Іспанії через блокування поставок швейцарських боєприпасів в Україну.

 

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