Фінансові новини
- |
- 25.01.23
- |
- 16:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європейська «танкова коаліція» готується передати Україні близько 80 Leopard 2 - Spiegel
15:26 25.01.2023 |
На даному етапі європейські союзники обговорюють спільну передачу Україні загалом 80 основних бойових танків Leopard 2, щоб сформувати два батальйони по 40 машин.
Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".
Вже офіційно відомо, що Німеччина на першому етапі надасть роту з 14 танків Leopard 2 A6 зі складів Бундесверу. Вочевидь, ці танки мають увійти до складу того ж батальйону, частиною якого мають стати "Леопарди" з Фінляндії, Іспанії та Нідерландів - усі вони також модифікації 2 A6.
Другий батальйон нібито мають формувати "Леопарди" з Польщі та Норвегії, у яких є Leopard 2A4.
Зазначимо, ані Фінляндія, ані Іспанія, ані Норвегія поки офіційно не підтверджували, що готові допомогти саме передачею танків.
Раніше неофіційно повідомлялося, що на останній зустрічі формату "Рамштайн" надати Україні танки, за умови, що Німеччина надасть згоду, погодилися 12 країн.
За інформацією Spiegel, увечері 25 січня президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр Британії Ріші Сунак планують спільну телефонну розмову, щоб скоординувати подальші кроки щодо танків.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Залужний передав ЗС України отриману зі США спадщину в $1 млн
|Справа Коболєва щодо премії у $10 млн: Систему характеризує не помилка, а реакція на неї
|Партнер Єрмака, після його призначення в ОП, почав активно входити в бізнес Столара-Медведчука, – ЗМІ
|ПАРЄ визнала, що військова агресія РФ проти України почалася у 2014, а не 2022 році
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Міністр оборони Німеччини: перші Leopard надійдуть Україні за три місяці
|Європейська «танкова коаліція» готується передати Україні близько 80 Leopard 2 - Spiegel
|Іспанія готова приєднатися до «танкової коаліції» для України – ЗМІ
|Фінляндія готова брати участь у пакетному рішенні про постачання танків «Леопард 2» до України - глава МЗС
|Шольц офіційно оголосив про надання «Леопардів» Україні
|Генпрокурор звільнив п’ятьох керівників обласних прокуратур
Бізнес
|Євросоюз побудує перший у світі автомобілевоз із жорсткими вітрилами
|Щоденний дохід Twitter впав на 40%, 500 найбільших рекламодавців пішли
|Suzuki представила новий концепт eVX
|Mazda представила кросовер MX-30 e-Skyactiv R-EV з роторним двигуном
|AliExpress дозволить європейським покупцям оплачувати товари після доставлення
|Більше половини багатств на планеті належить 81 мільярдеру - Oxfam
|Найбільший виробник предметів розкоші LVMH вперше досяг капіталізації в 400 мільярдів євро