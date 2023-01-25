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АНАЛІТИКА

Європейська «танкова коаліція» готується передати Україні близько 80 Leopard 2 - Spiegel

 

На даному етапі європейські союзники обговорюють спільну передачу Україні загалом 80 основних бойових танків Leopard 2, щоб сформувати два батальйони по 40 машин.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Вже офіційно відомо, що Німеччина на першому етапі надасть роту з 14 танків Leopard 2 A6 зі складів Бундесверу. Вочевидь, ці танки мають увійти до складу того ж батальйону, частиною якого мають стати "Леопарди" з Фінляндії, Іспанії та Нідерландів - усі вони також модифікації 2 A6.

Другий батальйон нібито мають формувати "Леопарди" з Польщі та Норвегії, у яких є Leopard 2A4.

Зазначимо, ані Фінляндія, ані Іспанія, ані Норвегія поки офіційно не підтверджували, що готові допомогти саме передачею танків.

Раніше неофіційно повідомлялося, що на останній зустрічі формату "Рамштайн" надати Україні танки, за умови, що Німеччина надасть згоду, погодилися 12 країн.

За інформацією Spiegel, увечері 25 січня президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр Британії Ріші Сунак планують спільну телефонну розмову, щоб скоординувати подальші кроки щодо танків.

 

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