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Фінляндія готова брати участь у пакетному рішенні про постачання танків «Леопард 2» до України - глава МЗС
13:56 25.01.2023 |
Фінляндія готова взяти участь тією чи іншою мірою у пакетному рішенні про постачання танків "Леопард 2" до України, заявив міністр закордонних справ країни Пекка Хаавісто на пресконференції в Ризі в середу, повідомляє фінська газета Helsingin Sanomat.
Відповідаючи на запитання щодо участі у постачанні танків "Леопард 2" до України, він сказав: "У нас також є "Леопарди" у Фінляндії, і ми вважаємо, що якщо буде спільний пакет - тепер, сподіваюся, Німеччина стане частиною цього пакета - ми готові брати участь так чи інакше".
Він зазначив, що, наприклад, відправлення "Леопардів" означатиме необхідність навчання танкістів.
За словами Хаавісто, "Фінляндія розгляне найкращий спосіб участі, коли пакетне рішення буде готове".
Раніше в середу газета "Паїс" написала, що Іспанія буде готова долучитися до програми постачання танків Leopard 2 до України, якщо Німеччина не перешкоджатиме цьому.
Німецька газета Der Spiegel повідомила у вівторок, що канцлер країни Олаф Шольц схвалив відправку бойових танків Leopard 2 до України, а також надає іншим країнам дозвіл на постачання "Леопардів".
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