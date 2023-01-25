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Генпрокурор звільнив п’ятьох керівників обласних прокуратур

11:39 25.01.2023 |

Політика

 

Генеральний прокурор Андрій Костін підписав накази про звільнення п'ятьох очільників обласних прокуратур.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зокрема, звільнили керівників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур.

Зазначається, що всі вони написали заяви про звільнення за власним бажанням.

Як повідомлялося, напередодні звільнили заступника генерального прокурора Олексія Симоненка. Раніше стало відомо про його відпочинок в Іспанії.

Також 24 січня президент Володимир Зеленський звільнив голів обласних адміністрацій Херсонської, Дніпропетровської, Сумської, Запорізької та Київської областей.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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