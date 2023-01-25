Фінансові новини
- |
- 25.01.23
- |
- 16:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Генпрокурор звільнив п’ятьох керівників обласних прокуратур
11:39 25.01.2023 |
Генеральний прокурор Андрій Костін підписав накази про звільнення п'ятьох очільників обласних прокуратур.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Зокрема, звільнили керівників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур.
Зазначається, що всі вони написали заяви про звільнення за власним бажанням.
Як повідомлялося, напередодні звільнили заступника генерального прокурора Олексія Симоненка. Раніше стало відомо про його відпочинок в Іспанії.
Також 24 січня президент Володимир Зеленський звільнив голів обласних адміністрацій Херсонської, Дніпропетровської, Сумської, Запорізької та Київської областей.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Залужний передав ЗС України отриману зі США спадщину в $1 млн
|Справа Коболєва щодо премії у $10 млн: Систему характеризує не помилка, а реакція на неї
|Партнер Єрмака, після його призначення в ОП, почав активно входити в бізнес Столара-Медведчука, – ЗМІ
|ПАРЄ визнала, що військова агресія РФ проти України почалася у 2014, а не 2022 році
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Міністр оборони Німеччини: перші Leopard надійдуть Україні за три місяці
|Європейська «танкова коаліція» готується передати Україні близько 80 Leopard 2 - Spiegel
|Іспанія готова приєднатися до «танкової коаліції» для України – ЗМІ
|Фінляндія готова брати участь у пакетному рішенні про постачання танків «Леопард 2» до України - глава МЗС
|Шольц офіційно оголосив про надання «Леопардів» Україні
|Генпрокурор звільнив п’ятьох керівників обласних прокуратур
Бізнес
|Євросоюз побудує перший у світі автомобілевоз із жорсткими вітрилами
|Щоденний дохід Twitter впав на 40%, 500 найбільших рекламодавців пішли
|Suzuki представила новий концепт eVX
|Mazda представила кросовер MX-30 e-Skyactiv R-EV з роторним двигуном
|AliExpress дозволить європейським покупцям оплачувати товари після доставлення
|Більше половини багатств на планеті належить 81 мільярдеру - Oxfam
|Найбільший виробник предметів розкоші LVMH вперше досяг капіталізації в 400 мільярдів євро