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АНАЛІТИКА

Прикордонникам передали генератори, дрони та тепловізори в рамках ініціативи Ахметова

11:26 25.01.2023 |

Політика

Прикордонникам передали генератори, дрони та тепловізори в рамках ініціативи Ахметова

 

Прикордонники, які захищають рубежі України на східному напрямку, отримали чергову партію допомоги - 30 генераторів, 40 дронів, 20 тепловізорів та 30 потужних пауербанків EcoFlow.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Метінвесту".

Крім того, бійцям передали 300 комплектів зимової форми, взуття та термобілизни найвищої якості, і 100 тонн металоконструкцій для відновлення зруйнованих постів.

Допомогу надала компанія "Метінвест", в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт", яку започаткував бізнесмен Рінат Ахметов для допомоги ЗСУ.

"Дрони - це наші очі. Державна прикордонна служба дуже ефективно нищить ворога, навіть у порівнянні з іншими відомствами, які входять до сектору оборони країни. А дрони дозволять нам робити це ще ефективніше", - прокоментував допомогу заступник директора департаменту, начальник управління озброєння та техніки, полковник Олександр Сібало.

За словами керівника проектного офісу "Метінвесту" Олександра Водовіза, компанія системно надає допомогу всім підрозділам, які звертаються, і передає техніку та амуніцію, обираючи для українських бійців найякіснішу.

"Ми не виділяємо окремі підрозділи, допомагаємо всім: і прикордонникам, і СБУ, і ГУР, і війська ССО, і бригади ЗСУ. Всім, хто до нас звертається, ми намагаємось допомагати. Не вибираємо дешеву техніку, не шукаємо якихось компромісів, адже якщо цей генератор перестане працювати на лінії фронту - життя наших хлопців", - додав Водовіз.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова надають допомогу захисникам України.

Загальна сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній Ахметова наразі сягнула 4,3 млрд грн.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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