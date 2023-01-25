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Швеція не виключає надання танків Україні у майбутньому, але поки не готує такий крок
11:18 25.01.2023 |
Швеція поки не веде приготувань для того, щоб передати Україні частину своїх танків, проте не виключає такого кроку у майбутньому.
Про це міністр оборони Пол Йонсон повідомив у коментарі Svenska Dagbladet, пише "Європейська правда".
Йому поставили це запитання з огляду на звістки про те, що Німеччина найближчим часом офіційно дасть згоду на передачу Україні танків Leopard 2.
У Швеції є своя модифікація цих машин - Stridsvagn 122, удосконалена модифікація Leopard 2.
"Наразі приготувань для надання Швецією танків не ведеться, проте не виключено, що це станеться на наступних етапах", - прокоментував Пол Йонсон.
У шведської армії, наскільки відомо, близько 120 таких машин.
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