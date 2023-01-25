Швеція не виключає надання танків Україні у майбутньому, але поки не готує такий крок

Швеція поки не веде приготувань для того, щоб передати Україні частину своїх танків, проте не виключає такого кроку у майбутньому.

Про це міністр оборони Пол Йонсон повідомив у коментарі Svenska Dagbladet, пише "Європейська правда".

Йому поставили це запитання з огляду на звістки про те, що Німеччина найближчим часом офіційно дасть згоду на передачу Україні танків Leopard 2.

У Швеції є своя модифікація цих машин - Stridsvagn 122, удосконалена модифікація Leopard 2.

"Наразі приготувань для надання Швецією танків не ведеться, проте не виключено, що це станеться на наступних етапах", - прокоментував Пол Йонсон.

У шведської армії, наскільки відомо, близько 120 таких машин.