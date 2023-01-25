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АНАЛІТИКА

США вшестеро збільшать виробництво артилерійських снарядів для України – NYT

 

Сполучені Штати збільшать виробництво 155-міліметрових снарядів, які так потрібні Києву, до 90 000 одиниць на місяць.

Про це пише The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

"Пентагон прагне збільшити виробництво артилерійських снарядів на 500 відсотків протягом двох років, підштовхнувши виробництво звичайних боєприпасів до рівня, небаченого з часів Корейської війни, та інвестує мільярди доларів, щоб компенсувати дефіцит, спричинений війною в Україні, і створити запаси на випадок майбутніх конфліктів", - йдеться у статті.

Ці зусилля, які включатимуть розширення заводів і залучення нових виробників, є частиною "найагресивнішої за останні 40 років" модернізації оборонно-промислової бази США, згідно з доповіддю армії.

До вторгнення Росії в Україну 24 лютого армія США виробляла 14 400 некерованих снарядів на місяць, що було достатньо для ведення війни американськими військовими. Але потреба в постачанні збройних сил Києва спонукала керівництво Пентагону потроїти виробничі цілі у вересні, а потім ще раз подвоїти їх у січні, щоб врешті-решт виробляти 90 000 або більше снарядів на місяць.

Рішення армії розширити артилерійське виробництво є найяскравішим свідченням того, що Сполучені Штати планують підтримувати Україну незалежно від того, як довго триватиме війна, зазначає видання.
Ключові теги: США
 

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