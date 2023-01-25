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АНАЛІТИКА

Кулеба заявив, що друзі України «взяли в роботу» постачання літаків F-16

Кулеба заявив, що друзі України «взяли в роботу» постачання літаків F-16

 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що Україна отримає танки Leopard 2 від Німеччини й M1 Abrams - від США.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Facebook.

"Тепер F16?" - "Так." - "Беру в роботу, друже". Це я щойно отримав запитання від одного європейського колеги. І відповів йому. Він знає, що робити", - зазначив очільник української дипломатії.

Він не уточнив, про яку країну йдеться. Але минулого тижня стало відомо, що в уряді Нідерландів потенційно готові обговорити надання Україні винищувачів F-16, якщо Київ озвучить таке прохання.

Перед тим видання Spiegel повідомило про рішення Німеччини схвалити надання Україні танків Leopard 2.

.Очікується, що про надання Україні танків канцлер Олаф Шольц оголосить у середу під час виступу в Бундесвері, запланованому на 14:00 за Києвом. Тоді ж він може оголосити, що Німеччина дозволяє реекспорт Leopard 2 з інших європейських країн.

Рішенню Берліна, очевидно, передували інтенсивні кількаденні консультації із союзниками, особливо США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслював, що хоче постачати Україні бойові танки лише у співпраці з іншими країнами.
 

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