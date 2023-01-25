У Байдена розглядають передачу Україні до півсотні Abrams, - Politico

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає передачу Україні "значної" кількості танків Abrams. Йдеться про десятки одиниць техніки.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Politico розповіли два американські чиновники.

За їхніми словами, влада США може вже цього тижня анонсувати постачання своїх танків в Україну. При цьому один з чиновників уточнив, що "адміністрація Байдена розглядає можливість відправлення від 30 до 50 танків Abrams".

Співрозмовники також розповіли, що Пентагон ніколи не знімав свої танки з розгляду в питанні військової допомоги Україні.

Зазначимо, ще минулого тижня заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявляла, що передача Abrams Україні поки що не має сенсу, оскільки таку техніку дуже складно обслуговувати.

