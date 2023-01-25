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АНАЛІТИКА

У Байдена розглядають передачу Україні до півсотні Abrams, - Politico

 

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає передачу Україні "значної" кількості танків Abrams. Йдеться про десятки одиниць техніки.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Politico розповіли два американські чиновники.

За їхніми словами, влада США може вже цього тижня анонсувати постачання своїх танків в Україну. При цьому один з чиновників уточнив, що "адміністрація Байдена розглядає можливість відправлення від 30 до 50 танків Abrams".

Співрозмовники також розповіли, що Пентагон ніколи не знімав свої танки з розгляду в питанні військової допомоги Україні.

Зазначимо, ще минулого тижня заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявляла, що передача Abrams Україні поки що не має сенсу, оскільки таку техніку дуже складно обслуговувати.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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