Фінансові новини
- |
- 25.01.23
- |
- 00:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Норвегія розглядає поставку Україні до 8 танків Leopard 2 - ЗМІ
23:42 24.01.2023 |
Норвегія розглядає можливість поставки Україні до 8 танків Leopard 2 із 36 наявних у неї.
Про це повідомило видання Dagens Næringsliv, пише "Європейська правда".
У публікації відзначається, що незабаром уряд Норвегії також ухвалить рішення про закупівлю нових танків.
У понеділок ввечері у Норвегії відбулося закрите засідання розширеного комітету закордонних справ і оборони, присвячене наданню військової допомоги Україні.
Норвезькі журналісти дізналися, що понеділкове засідання присвятили, зокрема, танкам, після заяви глави МЗС Німеччини Анналени Бербок про те, що Берлін не заперечуватиме, якщо Польща відправить Україні свої танки Leopard.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Справа Коболєва щодо премії у $10 млн: Систему характеризує не помилка, а реакція на неї
ТОП-НОВИНИ
|Партнер Єрмака, після його призначення в ОП, почав активно входити в бізнес Столара-Медведчука, – ЗМІ
|ПАРЄ визнала, що військова агресія РФ проти України почалася у 2014, а не 2022 році
|Тип літака, який отримає Україна, вже визначено, - Повітряні сили
|ФРН - союзникам: ЗСУ можна починати тренувати на «Леопардах»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кулеба заявив, що друзі України «взяли в роботу» постачання літаків F-16
|У Байдена розглядають передачу Україні до півсотні Abrams, - Politico
|Spiegel: Німеччина передасть Україні Leopard 2
|Нейтральна Швейцарія планує дозволити реекспорт зброї в Україну
|Норвегія розглядає поставку Україні до 8 танків Leopard 2 - ЗМІ
|Нідерланди хочуть викупити в Німеччини 18 танків Leopard 2 на користь України – прем'єр
Бізнес
|Щоденний дохід Twitter впав на 40%, 500 найбільших рекламодавців пішли
|Suzuki представила новий концепт eVX
|Mazda представила кросовер MX-30 e-Skyactiv R-EV з роторним двигуном
|AliExpress дозволить європейським покупцям оплачувати товари після доставлення
|Більше половини багатств на планеті належить 81 мільярдеру - Oxfam
|Найбільший виробник предметів розкоші LVMH вперше досяг капіталізації в 400 мільярдів євро
|Маск постане перед судом за повідомлення про плани зробити Tesla непублічною компанією