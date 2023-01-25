Нідерланди хочуть викупити в Німеччини 18 танків Leopard 2 на користь України – прем'єр

Нідерланди можуть викупити 18 танків Leopard 2, які були взяті в Німеччини в оренду, й передати їх Україні в межах танкової коаліції.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосив нідерландський прем'єр Марк Рютте в інтерв'ю Frankfurte Allgemeine Zeitung.

"Ми взяли їх в оренду, а це означає, що ми можемо їх купити, а це означає, що ми можемо їх безкоштовно віддати", - сказав він.

Рютте, який підкреслив розуміння потреби України в західних танках, водночас додав, що такий крок має сенс лише в координації з іншими країнами, наприклад Фінляндією та Португалією, але рішення поки немає.

За словами очільника уряду Нідерландів, тепер рішення про постачання Leopard має ухвалити німецький уряд. Якщо Німеччина відмовить, то Нідерланди з іншими країнами повинні будуть самі ухвалити рішення про постачання танків на двосторонній основі. "Але ми ще не на тому етапі, і я не хочу чинити тиск на Німеччину", - додав Рютте.

Як відомо, Німеччина координувала попередні поставки озброєнь з Нідерландами, наприклад, у випадку з самохідною гаубицею Panzerhaubitze 2000.