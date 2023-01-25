Якщо вирішить передати Україні. Іспанія може відремонтувати танки Leopard протягом місяця

Іспанія продовжує відкладати рішення про передачу Україні танків німецького виробництва Leopard. Спочатку міністр оборони Маргарита Роблес заявляла, що відправлення танків неможливе через їхній стан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

Видання повідомляє, що танки можуть бути передані Україні, проте не відразу. Оскільки на їх ремонт потрібно близько місяця.

Напередодні міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес дистанціювався від пропозиції Польщі створити коаліцію для постачання танків Leopard до України. Він закликав членів ЄС до єдності при ухваленні рішення про постачання цих бойових танків.

При цьому міністр відмовився повідомляти подробиці про те, скільки танків Leopard 2 Іспанія може відправити в Україну, якщо зрештою буде досягнуто згоди до ЄС, що включає Німеччину.

"Ми ясно дали зрозуміти, що маємо підтримувати Україну у військовому відношенні. У всьому, що їй необхідно, у будь-який час, щоб захистити її незалежність та суверенітет", - заявив Альбарес.