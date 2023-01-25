ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" (телеканали "Дом" і "UATV") Мінреінтеграції 20 січня уклало дві угоди з переможцями мистецьких конкурсів на виробництво телепрограм за 65 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, фірма "Сан Філмс" отримала 33 млн грн на створення токшоу з робочою назвою "Тихий вечір" українською мовою. Йдеться про 37 випусків довжиною 45-50 хвилин по 888 тис. грн за одиницю. Ціна включає витрати на підготовчий період на 210 тис. грн і на знімальний період вартістю 678 тис. грн.

В основі легкої програми мають бути дві провідні історії про те, як війна стала для героїв стимулом почати діяти, проявити себе справжнього, змінюватися. Історії героїв шоу повинні бути прикладом для натхнення, наслідування та посилення відчуття віри в себе та у перемогу.

Продюсером програми є Андрій Боутьонок. Вона виходить на телеканалі "Дом" під назвою "Тихий вечір з Оленою Кравець", бо її веде колишня учасниця "Кварталу 95" Олена Кравець. Замовник пише, що авторами залучать Юрія Карагодіна і Наталію Гаріпову. Обоє працювали над багатьма шоу та серіалами, а зараз працюють над благодійним проєктом "Доброго вечора, ми з України" та над ютуб-проектом "Мамо, я ганяю тачки" з Володимиром Дантесом.

Фірма "Оверкат Студіо" отримає 32 млн грн на розважально-інформаційну телепрограму "Утро дома" російською та українською мовами. Замовили 112 тригодинних випусків по 277 тис. грн і 8 тригодинних випусків по 122 тис. грн. Вища ціна включає написання сценарного плану за 24 тис. грн, виробництво відеоматеріалів на 12 рубрик за 131 тис. грн та знімальний період за 122 тис. грн, а нижча - тільки знімальний період за 122 тис. грн.

Замовник описує шоу так: "Ранкова розважальна програма з динамічним, позитивним та інформативним контентом. Це синтез традиційного телевізійного студійного шоу і класичного ситкому. Кожен ефір ведучі спілкуються з цікавими та видатними гостями, зірками світового рівня. Тема розмови - нові досягнення та відкриття українцями для українців та усього світу".

Продюсером є Микола Толстих. Замовник пише, що керівництво компанії має великий досвід створення відеоматеріалів різної складності. Серед прикладів навели співпрацю з авіакомпанією "Windrose" Ігоря Коломойського для зйомок документального фільму, компанією "Film.Ua", благодійним футбольним клубом "Маестро", який складається із зірок українського шоу-бізнесу, кліп гурту "Без Обмежень" із 12 млн переглядів та інше.

"Сан Філмс" зі статутним капіталом 1 тис. грн була зареєстрована в Києві у жовтні 2021 року. Засновником і директором є Сергій Сторожев із Маріуполя. Він відомий як режисер (фільм "Присвячення Єві" (2023), серіал "Колір помсти" (2021), фільм "Мій милий дім" (2020) тощо). За даними ЗМІ, колись Сторожев також працював режисером на "СТБ".

Усього з грудня 2021 року фірма отримала підрядів нинішнього замовника на 45 млн грн.

Київську "Оверкат Студіо" зі статутним капіталом 1 тис грн створив у жовтні 2021 року Микола Бородай, імовірно, юрист. А в грудні 2021 року засновником і директором став згаданий Микола Толстих із Києва. Ще він володіє і керує фірмою "Хелс Текнолоджі".

Загалом із листопада 2021 року компанія уклала угод з цим замовником на 61 млн грн.