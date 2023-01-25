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Зеленський призначив заступником голови ОП Олексія Кулебу замість звільненого Кирила Тимошенка
22:28 24.01.2023 |
Володимир Зеленський призначив заступником голови Офісу президента Олексію Кулебу.
Відповідний указ президента №42 від 24 січня оприлюднено на офіційному сайті голови держави.
Водночас іншим своїм указом Зеленський звільнив Кулебу із посади голови Київської обласної державної адміністрації, яку він обіймав із травня 2022 року.
Раніше Кулеба обіймав посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень, був радником на громадських засадах гендиректора КП "Плесо", обіймав посаду директора Департаменту міського благоустрою КМДА. До цього працював у ТОВ "Аспер Естейт, бенефіціаром якого він є.
Мер столиці Віталій Кличко заявляв, що призначив Олексія Кулебу головою Департаменту благоустрою Києва за рекомендацією голови Офісу президента Андрія Єрмака. Натомість сам Кулеба заявляв, що Єрмак жодним чином йому не допомагав, та їх взагалі ніщо не пов'язує. Єрмак ухилявся від прямої відповіді на це запитання.
З відкритих джерел відомо, що у 2011-2013 роках Кулеба та Єрмак, зокрема, під час підготовки до "Євро-2012", були разом у складі громадської ради Київської міської державної адміністрації.
Як повідомлялося, раніше у вівторок президент Володимир Зеленський звільнив свого давнього соратника Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу Президента. Низка депутатів пов'язувала звільнених голів ОДА з Тимошенком.
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