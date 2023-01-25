Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський призначив заступником голови ОП Олексія Кулебу замість звільненого Кирила Тимошенка

22:28 24.01.2023 |

Політика

 

Володимир Зеленський призначив заступником голови Офісу президента Олексію Кулебу.

Відповідний указ президента №42 від 24 січня оприлюднено на офіційному сайті голови держави.

Водночас іншим своїм указом Зеленський звільнив Кулебу із посади голови Київської обласної державної адміністрації, яку він обіймав із травня 2022 року.

Раніше Кулеба обіймав посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень, був радником на громадських засадах гендиректора КП "Плесо", обіймав посаду директора Департаменту міського благоустрою КМДА. До цього працював у ТОВ "Аспер Естейт, бенефіціаром якого він є.

Мер столиці Віталій Кличко заявляв, що призначив Олексія Кулебу головою Департаменту благоустрою Києва за рекомендацією голови Офісу президента Андрія Єрмака. Натомість сам Кулеба заявляв, що Єрмак жодним чином йому не допомагав, та їх взагалі ніщо не пов'язує. Єрмак ухилявся від прямої відповіді на це запитання.

З відкритих джерел відомо, що у 2011-2013 роках Кулеба та Єрмак, зокрема, під час підготовки до "Євро-2012", були разом у складі громадської ради Київської міської державної адміністрації.

Як повідомлялося, раніше у вівторок президент Володимир Зеленський звільнив свого давнього соратника Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу Президента. Низка депутатів пов'язувала звільнених голів ОДА з Тимошенком.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7226
  0,0293
 0,07

Курс обміну валют на вчора, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7996  0,03 0,08 40,6848  0,09 0,23
EUR 42,4600  0,14 0,33 43,5778  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на вчора, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес