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АНАЛІТИКА

Колишнього заступника міністра розвитку громад Лозинського відправлено під цілодобовий домашній арешт

22:10 24.01.2023 |

Політика

 

Суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відправив колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського, підозрюваного в отриманні $400 тис. хабара за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання і техніки під цілодобовий домашній.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВАКС, відповідне рішення було ухвалено на судовому засіданні у вівторок.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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