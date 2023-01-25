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"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Колишнього заступника міністра розвитку громад Лозинського відправлено під цілодобовий домашній арешт
22:10 24.01.2023 |
Суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відправив колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського, підозрюваного в отриманні $400 тис. хабара за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання і техніки під цілодобовий домашній.
Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВАКС, відповідне рішення було ухвалено на судовому засіданні у вівторок.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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