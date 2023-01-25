Колишнього заступника міністра розвитку громад Лозинського відправлено під цілодобовий домашній арешт

Суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відправив колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського, підозрюваного в отриманні $400 тис. хабара за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання і техніки під цілодобовий домашній.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВАКС, відповідне рішення було ухвалено на судовому засіданні у вівторок.