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Кабмін звільнив чотирьох заступників міністрів та п’ятьох очільників ОВА
13:29 24.01.2023 |
Кабінет міністрів під час засідання 24 січня ухвалив низку кадрових рішень, зокрема були звільнені чотири заступники міністрів та п'ять голів обласних військових адміністрацій.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram.
Зокрема, з посад заступників міністрів звільнено:
* В'ячеслава Шаповалова - заступника міністра оборони;
* Івана Лукерю - заступника міністра розвитку громад та територій;
* В'ячеслава Негоду - заступника міністра розвитку громад та територій;
* Віталія Музиченка - заступника міністра соціальної політики.
Підтримано проєкти указів президента України про звільнення:
* Валентина Резніченка - Дніпропетровська ОВА;
* Олександра Старуха - Запорізька ОВА;
* Олексія Кулебу - Київська ОВА;
* Дмитра Живицького - Сумська ОВА;
* Ярослава Янушевича - Херсонська ОВА.
Водночас, на посаду заступника Міністра економіки України призначено Олексія Соболєва.
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