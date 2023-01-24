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Німеччина отримала запит Польщі на постачання танків Leopard 2 в Україну
12:47 24.01.2023 |
Німеччина отримала офіційний запит Польщі щодо дозволу на передачу Україні німецьких танків Leopard 2, які стоять на озброєнні польської армії.
Про це написав у Twitter міністр оборони Маріуш Блащак, повідомляє "Європейська правда".
"Німці вже отримали наш запит на згоду про передачу Україні танків Leopard 2. Також звертаюся до німецької сторони з проханням приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard 2. Це наша спільна справа, адже йдеться про безпеку всієї Європи!" - йдеться у повідомленні.
У вівторок міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після зустрічі з генсеком НАТО заявив, що Берлін все ще не ухвалив рішення щодо передачі танків Leopard Україні.
Водночас він заявив, що підтримує ініціативу інших країн почати навчання українців на цих танках.
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