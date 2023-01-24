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АНАЛІТИКА

Заступник міністра оборони України, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, написав заяву про звільнення

11:07 24.01.2023 |

Політика

 

Міністр оборони України Олексій Резніков підтримав прохання В'ячеслава Шаповалова щодо його звільнення з посади заступника міністра оборони України та звернувся з відповідним поданням до Кабінету Міністрів України, повідомляється на сайті Міноборони.

"В'ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов'язаних із закупкою послуг харчування. Незважаючи на те, що озвучені звинувачення є необґрунтованими та безпідставними, заява В'ячеслава Шаповалова про звільнення є достойним вчинком у традиціях європейської та демократичної політики, демонстрація того, що інтереси оборони є вищими, ніж будь-які кабінети чи крісла", - зазначено в повідомленні.

Міноборони України вважає, що такий крок дасть змогу зберегти довіру суспільства та міжнародних партнерів і забезпечити об'єктивність під час додаткових уточнень і можливих розслідувань.

"Міністерство оборони України вдячне В'ячеславу Шаповалову за командну й ефективну роботу та впевнене, що інформаційні хвилі вщухнуть і буде досягнута справедливість", - ідеться в повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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