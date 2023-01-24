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АНАЛІТИКА

Пентагон: перші БМП Bradley надійдуть в Україну в найближчі тижні

 

Перші бойові машини піхоти Bradley мають прибути в Україну у "відносно близькому майбутньому".

Як пише "Європейська правда" про це журналістам розповів високопосадовець Пентагону, повідомляє "Голос Америки".

Щодо конкретнішого часу, він уточнив, що йдеться про тижні.

"В останньому оголошеному пакеті озброєнь ми зосередились на наданні українцям спроможностей, які вони можуть використати негайно, аби змінити розстановку сил на полі бою", - додав посадовець Пентагону.

У попередніх двох пакетах військової допомоги Сполучені Штати оголосили про передачу Україні 109 бойових машин піхоти Bradley, яких називають "вбивцями танків".

Після цього для українських військових організували кількатижневі тренування на цих системах у Німеччині.

Говорячи про нинішню ситуації на полі бою в Україні, високопосадовець Пентагону додав, що після серйозних втрат у Бахмуті Росія намагається підкріпити свої позиції на всій лінії фронту десятками тисяч мобілізованих.

Втім, за його словами, ці солдати "погано оснащені, погано навчені, і їх поспіхом кидають на поле бою".

В Пентагоні підтвердили, що незважаючи на російські наступальні зусилля, українські військові продовжують успішно тримати стрій та обороняти Бахмут.

Загальна американська військова допомога Києву з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року уже перевищує 26,7 мільярда доларів.
Ключові теги: США
 

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