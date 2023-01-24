У Польщі пояснили, чому досі не надіслали Німеччині заявку про постачання Leopard Україні

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що Варшава надішле Берліну офіційний запит про постачання танків Leopard 2 Україні після того, як буде сформована відповідна коаліція держав.

Як повідомляє "Європейська правда", про таке Рау сказав у Брюсселі після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

"Річ у тім, щоб Польща не була самотньою, щоб була більша група країн-однодумців. Важливо, що це значуща бронетанкова частина на полі бою", - додав очільник польської дипломатії.

Рау підкреслив, що Польща налаштована відправити Україні Leopard 2 "незалежно від рішень інших країн".

За його словами, питання танків порушувалось на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, та не обговорювалось детально, бо не входить до повноважень Євросоюзу.

Україна особливо зацікавлена в отриманні танків Leopard, оскільки в Європі їх понад 2000 одиниць і вони перебувають на озброєнні 13 країн. Але для їхнього реекспорту потрібен дозвіл Берліна, а Німеччина занепокоєна небезпекою ескалації конфлікту.

Як повідомлялося, Польща звернеться до Німеччини за дозволом на відправку танків Leopard в Україну, але навіть якщо такої згоди не буде, передасть танки в рамках "малої коаліції". У німецькому уряді раніше у понеділок заявили, що поки не отримували запитів європейських країн про передачу Україні танків Leopard німецького виробництва.

Водночас очільниця німецького МЗС Анналена Бербок заявила, що Німеччина не заперечуватиме, якщо Польща відправить танки Leopard 2 німецького виробництва в Україну.